Arnstadt. Alteburgturm, Kreuzchen und Schneckchen gehen auf den Verein und sein Wirken zurück.

Der 14. Mai steht im Zeichen einer der beliebtesten Freizeitaktivitäten in Deutschland: dem Wandern. Auch in Arnstadt, dem Tor zum Thüringer Wald, findet zum Tag des Wanderns ein geführter Rundgang statt. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Tierpark „Fasanerie“. Auf den Spuren des Arnstädter Verschönerungsvereins geht es von dort auf einen sechs Kilometer langen Rundgang über das Walpurgiskloster und die Günthershöhe. Die Tour ist leicht bis mittelschwer. Die Teilnahme an der Wanderung ist kostenfrei.

Der Arnstädter Verschönerungsverein wurde 1853 von am Fremdenverkehr interessierten, wohlhabenden Arnstädter Bürgern gegründet. Der Verein kümmerte sich um die Errichtung von Aussichtspunkten und idyllischen Panoramawanderwegen. Bauwerke wie der Alteburgturm, Kreuzchen und Schneckchen oder Aussichtspunkte wie die Günthershöhe, die Kleine Bastei und der Königsstuhl gehen auf den Verschönerungsverein zurück.