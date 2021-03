Auf engstem Raum zwei Baustellen in Arnstadt

In sozialen Netzwerken werden die beiden Baustellen in Arnstadt „An der Weiße“ belächelt. Da war ein Foto zu sehen, auf dem die Fußgänger von der linken Straßenseite auf die rechte Straßenseite wechseln sollen. Gleichfalls jedoch war ein weiteres Schild zu erkennen, das die Fußgänger wieder auf die linke Straßenseite leitet. „Das stimmt so nicht ganz“, sagt nun Jörg Baumann von der Stadtverwaltung, Abteilung Verkehr. „Sicher sieht es so aus. Aber nur auf dem Foto. Es gibt noch genügend Platz auf der rechten Straßenseite, um dann sicher an der Baustelle auf der linken Straßenseite vorbei zu kommen“. Diese Möglichkeit wird leider kaum genutzt, wie unser Foto zeigt.