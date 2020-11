Am Vorabend des Reformationsfestes war es keine geistliche Musik, aber der belebende Geist gut gemachter und mit Herzblut dargebotener Musik, die in der Sankt Trinitatiskirche dem Publikum geboten wurde. Aus Katzhütte kommt die Band A.N.T. mit Bandleader Torsten Bäring.

„Die sind richtig gut. Sonst wären nicht so viele Leute gekommen. Du wirst es gleich erleben“, flüsterte eine Insiderin, die einst im Bürgermeisterbüro Großbreitenbach Dienst tat.

Echte Musikanten brauchen zur Unterhaltung des Publikums ihre Instrumente, die sie schlafwandlerisch beherrschen und virtuos spielen müssen, eine annehmbare Stimme und Entertainmentqualitäten, um das Publikum begeistert mitgehen zu lassen.

Steht dann noch ein echter Typ – landläufig wird ein solcher als „Rampensau“ bezeichnet – ganz vorn dran und bei diesem Konzert auf der Altarbühne, dann geht so richtig die Post ab.

Alles, was populäre Musik zu bieten hat, zeigte die Band. Sie nahm das Publikum mit auf die musikalische Reise in die Welt der Pop-Musik. Irische Klänge und Stücke über Liebe, Leid und Begehrlichkeiten zweier sich Liebenden, Country-Musik aus Amerika, aber auch eine Reminiszenz an die Puhdys, die nun schon selbst so „Alt wie ein Baum“ sind, oder das Lied vom „Kleinen grünen Kaktus“ putschte die Zuhörer und Mitmacher hoch und höher.

Beim Singen des Rennsteigliedes war das Harmoniegefühl von Band und Publikum auf dem Gipfel. Als Gast der Band produzierte sich Katrin Reißner aus Gillersdorf und bekam nicht nur als gekonnte stimmliche Kopie von Bonnie Tyler Riesenbeifall. Sie lud ein zu ihrem Benefizkonzert am 12. Dezember, falls Corona keine Absage erzwingt. Vorausschauend hatte Katrin Reißner die Spendenbüchsen des Schwarzatalhospizes mitgebracht und aufgestellt, sollte der Konzertabend „Käte mit Freunden“ in der Trinitatiskirche nicht stattfinden dürfen.