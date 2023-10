Auftaktkonzert zum Jazzherbst in Ilmenau

Das Trio „Schultze Ehwald Rainey“ bestreitet zum Auftakt des Jazzherbstes in Ilmenau am 19. Oktober ein Konzert in der Ilmenauer Musikschule.

Ilmenau. Eine Ausstellung, ein Künstlergespräch und verschiedene Konzerte erwarten das Publikum bis Mitte Dezember beim Jazzherbst in Ilmenau.

Mit einem Konzert des Trios „Schultze Ehwald Rainey“ beginnt am kommenden Donnerstag, 19. Oktober, um 20 Uhr im Saal der Musikschule, An der Musikschule 1 in Ilmenau, der Ilmenauer Jazzherbst.

Der Saxophonist Peter Ehwald und sein pianistischer Partner Stefan Schultze gestalten offene Dialoge, die sich als Suchprozess offenbaren, heißt es in einer Mitteilung der Veranstalter. Es sei besser, eine Frage zu viel zu stellen, als irgendwann der Versuchung einer vorschnellen Antwort zu erliegen. Was die beiden seit Jahren angehen, zeige eine tiefe Harmonie, die nur mit der Bekräftigung der Unterschiede zwischen ihren Charakteren bestehen könne.

Aus diesem Ansatz heraus nahmen sie den New Yorker Schlagzeuger Tom Rainey in ihre Mitte. Er erweist sich in dieser Konstellation als kraftvoller Impulsgeber, denn gerade die ineinander verschlungenen, asymmetrischen rhythmischen Muster bereichern die intuitive Symbiose von Ehwald/Schultze ungemein, heißt es in der Ankündigung der Veranstaltung.

Mehr Informationen und Tickets gibt es online unter: www.jazzclub-ilmenau.de.