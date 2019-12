Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Auftritt auf dem Weihnachtsmarkt

Die Chor- und Tanzkinder der Bechstein-Grundschule treten am Samstag, dem 7. Dezember, um 16 Uhr auf dem Weihnachtsmarkt auf. Außerdem sind sie am Samstag, dem 14. Dezember, ab 14 Uhr beim Advent unterm Turm zu erleben. Die Kinder singen und tanzen mit Popmelodien in die Weihnachtszeit und wollen viel Spaß an der Adventszeit vermitteln.