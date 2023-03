Arnstadt. Bäder sind beliebte Ausflugsziele. Doch es braucht Rettungsschwimmer. Das Arnstädter Sport- und Freizeitbad plant Aktion.

Der meteorologische Frühlingsanfang hat begonnen, der kalendarische steht vor der Tür. Die Freibadsaison ist noch in weiterer Ferne und dennoch plant das Arnstädter Sport- und Freizeitbad voraus. Der Fokus liegt auf der Gewinnung von Rettungsschwimmern.

Das Arnstädter Hallenbad sowie die Freibäder in Geraberg und Ichtershausen planen die Aktion „Start Sprung – wir machen Dich zum Rettungsschwimmer“. Interessierte ab 18 Jahren können sich melden, sagt Annette Engel-Adlung, Abteilungsleiterin Bad. Sie betont, dass die potenziellen Anwärter natürlich sehr gut schwimmen müssen und das Element Wasser mögen sollten. In Zusammenarbeit mit der Wasserwacht werden bis zu zehn Interessierte ausgebildet.

Die Ausbildung zum Rettungsschwimmer erfolgt praktisch als auch theoretisch. Die theoretische Prüfung umfasst den Nachweis folgender Kenntnisse: Gefahren am und im Wasser, Rettungsgeräte, Hilfe bei Bade-, Boots- und Eisunfällen in Bezug auf Selbst- und Fremdrettung, Vermeidung von Umklammerungen, Atmung und Blutkreislauf, Erste Hilfe, Rechte und Pflichten bei Hilfeleistungen sowie Aufgaben und Tätigkeiten der Wasserwacht.

Die praktischen Übungen sind komplex und erfordern regelmäßiges Training. Dazu gehört unter anderem 400 Meter Schwimmen in höchstens 15 Minuten, davon 50 Meter Kraulschwimmen, 150 Meter Brustschwimmen und 200 Meter Schwimmen in Rückenlage mit Grätschschwung ohne Armtätigkeit, 300 Meter Schwimmen in Kleidung in höchstens zwölf Minuten und anschließend im Wasser entkleiden. Für das Deutsche Rettungsschwimmerabzeichen in Silber braucht es außerdem einen Sprung aus drei Meter Höhe und 25 Meter Streckentauchen.

Der Einsatz als Rettungsschwimmer kann dabei unterschiedlich sein, erklärt Geschäftsführer Friedrich Reinhard Wilke. Der Beruf kann ehrenamtlich, als Nebenjob oder in Vollzeit ausgeübt werden.

Anmeldung unter: www.bad-arnstadt.de/unser-bad/start-sprung-ausbildung-rettungsschwimmer