Die Polizei in Arnstadt bekam es am Sonntag mit einer tätlichen Auseinandersetzung zu tun.

Auseinandersetzung in Arnstadt: Frau greift Mann an

Eine 36-jährige Frau hat am Sonntagvormittag in der Kasseler Straße in Arnstadt einen ihr bekannten 35-jährigen Mann tätlich angegriffen. Wie die Polizei am Montag berichtete, schienen zwei andere Menschen die Frau dabei zu unterstützen.

Die Frau flüchtete, nachdem Passanten den Notruf gewählt hatten, konnte aber später von der Polizei aufgegriffen werden. Der von ihr angegriffene 35-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen und Tatabläufen aufgenommen.