Arnstadt. Futterspenden sollen am kommenden Dienstag vergeben werden.

Die Arnstädter Tiertafel veranstaltet ihre nächste Futter- und Sachspendenausgabe am kommenden Dienstag, 16. März, von 15 bis 17 Uhr in der Ausgabestelle in der Dr.-Mager-Straße 3 (Haarstudio Flotte Locke). Das teilt Andreas Kühnel von der Tiertafel mit. Die Spendenausgabe findet regelmäßig jeden dritten Dienstag im Monat statt.

Mehr Infos unter Telefon: 03628/5153916 oder auf www.tiertafel-arnstadt.de