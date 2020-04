Ausgelassenes Osterfest in Neustadt nach Wochen in Quarantäne

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ausgelassenes Osterfest in Neustadt nach Wochen in Quarantäne

Fröhliches Lachen dringt vom Grundstück des Kinderheims in Neustadt. Zwei Wochen lang war es hier ungewöhnlich still gewesen. Der Ort wurde wegen einer Häufung an Corona-Fällen unter Quarantäne gestellt. Mittendrin: die 13 Kinder und Jugendlichen, die im Heim leben, und fünf ihrer Erzieher.

„In dieser Zeit haben wir auch das Spielen auf dem Grundstück begrenzt“, sagt Manfred Koch vom Bildungswerk Großbreitenbach, dem Träger des Kinderheims. Zwar hätte das nicht gegen die Quarantänebedingungen verstoßen. Das Kinderheim teilt sich die Freifläche aber mit einem Seniorenheim. Zu groß war die Ansteckungsgefahr.

Einkaufszettel kam per Whatsapp

Die 14 Tage in der Isolation hat der Nachwuchs aber recht gut überstanden. „Wir haben reichlich Süßigkeiten bekommen“, berichtet ein Mädchen lachend, ehe es wieder davonflitzt. Der Osterhase war schon da, hat den Kindern eine Tischtennisplatte überbracht, die gerade aufgebaut wird.

Anke Otto, die Heimleiterin, lacht. „Ja, wir wurden gut versorgt“, lobt sie Cornelia Koch. Per Whatsapp wurden Einkaufslisten durchgegeben. Cornelia Koch packte ihr Auto voll, meldete die Lieferung jeweils bei der Feuerwehr an und brachte die Waren in die Ablagezone. Als sie weg war, durfte das Team aus dem Heim die Einkäufe dort abholen.

Quarantänezeit schuf Innigkeit

Fünf der insgesamt zehn Erzieher hatten sich bereiterklärt, sich gemeinsam mit den Kindern in Quarantäne zu begeben, rund um die Uhr im Heim zu bleiben. Eine intensive Zeit, die Kinder und Erzieher auch zusammengeschweißt hat.

Viele Unterstützer

Was Manfred Koch freut: Es gab viele Menschen, die in dieser Zeit nachfragten, ob sie helfen können. Dazu gehörte auch der Verein Attraktives Ilmenau. Am Samstag kam Michael Goritz zu Besuch, brachte weitere Ostergeschenke für Kinder und Erzieher. Auch die Landrätin Petra Enders (Linke) kam vorbei, schaute sich in dem kleinen heim, dessen Kapazität bald auf 22 Plätze erweitert werden soll, um. Sie schenkte dem Nachwuchs 300 Euro. Geld, das für eine Sommerparty gedacht ist.