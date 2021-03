Mehr als die Hälfte der Unternehmen im Ilm-Kreis plant Investitionen in Modernisierung und Kostensenkung.

Auslandsgeschäft im Ilm-Kreis gewinnt an Fahrt

Ilm-Kreis. Der Konjunkturbericht der Industrie- und Handelskammer (IHK) Südthüringen zum Jahresbeginn 2021 zeigt wieder mehr Zuversicht. 31 Prozent der Unternehmen melden eine gute Geschäftslage, für 33 Prozent ist sie saisonüblich, für 36 Prozent hingegen schlecht. Insgesamt wird die Geschäftslage besser als in anderen Südthüringer Landkreisen beurteilt.

Die internationale Verflechtung ist ein großes Plus auf der Habenseite der Wirtschaft im Ilm-Kreis. Die Auftragslage gegenüber dem Ausland hat sich verbessert. So verfügen 81 Prozent der Industriebetriebe wieder über Aufträge, im Herbst waren es noch 69 Prozent.

„Vor allem das Asiengeschäft floriert“, sagt Ralf Pieterwas. „Logistik-Experten berichten davon, dass Container knapp werden. Überall in Deutschland fehlen nach aktuellen Medienberichten Vorprodukte“, erklärt der Hauptgeschäftsführer der IHK Südthüringen. Vieler Hersteller könnten die wachsende Nachfrage aufgrund der zügig wieder angelaufenen Produktion nicht in gleichem Tempo bedienen.

Handel, Gastgewerbe und personenbezogene Dienstleistungen erwarten auch in den kommenden Monaten schlechte Geschäfte. Insgesamt rechnen 18 Prozent mit einer Verbesserung, 42 Prozent mit gleichbleibenden Geschäften und 40 Prozent mit einer Verschlechterung.

Der Konjunkturklimaindikator, der sich aus Beurteilungen der Unternehmen bezüglich gegenwärtiger Geschäftslage und künftigen Erwartungen zusammensetzt, sinkt um fünf Punkte auf 86,1. Hierbei zeigen sich erhebliche lokale Unterschiede: 78,9 Punkte in Arnstadt, 87,1 Punkte in Amt Wachsenburg und 106,3 Punkte in Ilmenau.

In den nächsten Monaten planen 65 Prozent der Unternehmen Investitionen. Schwerpunkte werden Modernisierung und Kostensenkung sein.

Der Beschäftigungsausblick bleibt negativ: Sieben Prozent rechnen mit Neueinstellungen, elf Prozent erwarten, dass freiwerdende Stellen zunächst nicht nachbesetzt werden. Gründe sind unter anderem das Corona-Virus und Fachkräfteengpässe. red