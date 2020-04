Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ausleihservice der Bibliothek

Nutzer der Stadt- und Kreisbibliothek am Prinzenhof in Arnstadt können ab Donnerstag einen neuen Service nutzen: Sie können Medien nach Vorbestellung ausleihen. Dafür können die gewünschten Titel bis einen Werktag vorab per Telefon oder E-Mail beim Bibliothekspersonal bestellt werden. Die Auswahl der gewünschten Medien kann über den Onlinekatalog erfolgen. Abgeholt werden können die Medien dienstags von 10 bis 16 Uhr, sowie donnerstags von 13 bis 16 Uhr am Eingang der Kinderbibliothek. Die genaue Abholzeit wird vorher vereinbart, um die Abstands- und Hygieneregeln einhalten zu können. Medien, die bereits ausgeliehen sind, können über den Rückgabe-Briefkasten zurückgegeben werden. Sie werden allerdings auch automatisch verlängert.

Vorbestellungen unter Telefon: 03628/640718 oder per E-Mail: bibliothek@kulturbetrieb-arnstadt.de