Ausschuss debattiert über Grabschmuck

Deutlich gewandelt hat sich seit der politischen Wende 1989/90 die Grabkultur. Diese Bilanz zog Undine Swatek, die Abteilungsleiterin für Friedhöfe und Grünflächen, am Mittwochabend im Ausschuss für Rechnungsprüfung, Bürgerfragen und Ordnungsangelegenheiten. Früher pflegten die Hinterbliebenen die Gräber selber. Mittlerweile häufen sich Anfragen, ob die Stadt die Grabpflege übernehmen könne, weil Angehörige entweder nicht mehr im Ort leben oder gesundheitlich nicht in der Lage sind, sich selbst zu kümmern.

Vor wenigen Jahren wurde daraufhin die Friedhofssatzung geändert. „Seitdem haben wir auf dem Friedhof eine Zweifelderwirtschaft“, erklärte Swatek. Nach wie vor gebe es natürlich Gräber, die man individuell gestalten kann. Neu hinzu kamen Paargräber und Urnenreihengräber, die vom Baubetriebshof bepflanzt werden. Zu ihnen führen keine Wege, sondern Rasenflächen, die regelmäßig gemäht werden.

Vorschriften für den Grabschmuck

Anonym sind diese Gräber nicht. Die Hinterbliebenen können den Grabstein individuell gestalten lassen. Allerdings sei bei dieser Grabform das Schmücken reglementiert, so Swatek. In den Verträgen verpflichten sich die Hinterbliebenen dazu, nur eine Grabvase aufzustellen und zum Totensonntag nur kleine Gestecke auf den Stein zu legen.

An diese Vorgabe halten sich allerdings nicht alle Hinterbliebenen, so die Erfahrung der Friedhofsmitarbeiter. Es werden Engel und Kerzen aufgestellt und Kränke neben den Stein gelegt. Das allerdings schadet den Bodendeckern, die dort angepflanzt sind. Und: Steht Grabschmuck auf dem angrenzenden Rasen, muss er erst per Hand entfernt werden, ehe gemäht werden kann. Das verteuere die Grabpflege. Daher würden die Gräber regelmäßig abgeräumt.

Unverständnis, teil Empörung

Bei Trauernden stößt das allerdings immer wieder auf Unverständnis, teils Empörung. Daher beschäftigte sich der Ausschuss nun mit der Frage, ob man Hinterbliebenen mehr Freiheiten lassen sollte.

Bepflanzungen dürften freilich nicht durch überbordenden Grabschmuck absterben, so die Meinung im Ausschuss. Wenn Hinterbliebene aber auf dem Grabstein Dinge abstellen und damit die Grünpflegearbeiten nicht beeinträchtigt werden, sei das ihre Sache. Dann sollte auch nichts abgeräumt werden. Die Verwaltung prüft nun, ob sie nur ihre eigenen Durchführungsbestimmungen oder die Friedhofssatzung ändern muss.

Ein Grabfeld für Muslime

Geändert werden muss die Satzung aber ohnehin, kündigte Swatek an. Unter anderem sei ein Grabfeld für Muslime nötig. Deren Gräber werden aus Glaubensgründen gen Mekka ausgerichtet. In den vorhandenen Grabfeldern ist das nicht ohne weiteres möglich. Bislang gab es drei muslimische Bestattungen in Arnstadt, die Zahl dürfte perspektivisch aber steigen, da Erfurt, wo Muslime bislang ihre letzte Ruhestätte fanden, keine Auswärtigen mehr beisetzt, der nächstgelegene muslimische Friedhof in Jena aber zu weit entfernt ist.

An Platzmangel dürfte das Projekt nicht scheitern. Auf Arnstadts Friedhof kann problemlos ein solches besonderes Grabfeld angelegt werden, da es noch Freiflächen gibt. Geplant ist zudem, im kleinen Wäldchen am Rand des Friedhofs naturnahe Bestattungen zu ermöglichen. Wer sich bislang für eine solche Beisetzung interessierte, musste auf den Waldfriedhof in Bad Berka ausweichen.