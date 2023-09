Ausstellung in Arnstadt: Kleine Bilder mit großer Wirkung

Arnstadt. Im Rahmen der interkulturellen Woche präsentiert Künstler Monis Al Ghazali seine Werke in Arnstadt.

Schnell ziehen die kleinen Kunstwerke die Gäste in ihren Bann. Eine kleine, aber begeisterte Runde ist am Donnerstag im Frauen- und Familienzentrum Arnstadt zu den ersten Zeugen der Bilder von Monis Al Ghazali geworden.

„Das Thema der diesjährigen interkulturellen Woche sind neue Räume“, eröffnet Lisa Denk, Teamleiterin des FFZ die Ausstellung. „Und da dachten wir uns, dass wir unsere Räume für Kunst zur Verfügung stellen.“ Insgesamt zwölf verschiedene Bilder hängen in der Eingangshalle und dem Versammlungsraum. Alle gemalt von Monis Al Ghazali. Es ist die erste Ausstellung des Künstlers. Ursprünglich kommt er aus Syrien. Sein malerisches Talent habe er in der Schule entdeckt. Seitdem begleite es ihn sein Leben lang als Hobby. 2015 ist der Künstler wegen des Krieges nach Deutschland gekommen. In Hermsdorf arbeitet er beim Deutschen Roten Kreuz. Er engagiert sich gegen Rassismus und hat dafür bereits mit Zeichnungen bei einer Plakataktion des Verbraucherschutzes Gera mitgewirkt.

Er und Lisa Denk kennen sich bereits eine Weile. Sie habe ihm vorgeschlagen, die Bilder für die Ausstellung anzufertigen. Die Kunstwerke sind über einen Zeitraum von drei Monaten entstanden. Am liebsten arbeitet Al Ghazali in der stillen Nacht bei Musik, Kaffee und der ein oder anderen Zigarette. Seine Werkzeuge bestehen dabei neben Papier aus Blei- und Skizzenstift sowie Aquarellfarben.

Die Bilder sind eine Mischung aus verschiedensten Darstellungen, da wird die Erde auch mal zum Ballon. Allerdings trägt keines einen Namen. „Ich will, dass jeder meine Zeichnungen für sich selbst sieht“, erklärt er. „Es ist immer lustig, wenn die Leute fast richtig liegen oder eine komplett andere Idee haben.“

Verschiedene Interpretationen führen zu begeisterten Diskussionen

Was zunächst für etwas Hilflosigkeit bei den neugierigen Gästen führt, greift schnell in Faszination um. Schon kurze Zeit später beginnen die ersten Diskussionen. Zwei Besucherinnen hat es besonders ein Aquarellbild einer Frau im Eingangsraum angetan, die ein Schloss auf ihrer Stirn und eines über ihrer Brust trägt. Steht es für Liebe? Al Ghazali lacht, doch seine Lippen bleiben verschlossen.

Auch Hannah Fee und Gerlinde Richter tauschen ihre Gedanken aus. Beide gehen davon aus, dass die Werke stark mit der Kultur verwoben sind. Das häufig verwendete Schwarz, so schätzt Richter, könnte für Krieg oder die Unterdrückung der Frau stehen. Fee ist vor allem von den kulturellen Unterschieden beeindruckt: „Damit habe ich mich früher nicht beschäftigt.“

Monis Al Ghazali ist stolz auf seine Bilder. Es gebe bereits einige Kaufinteressenten. Seine Werke werden bis zum Montag, 20. November, zu den allgemeinen Öffnungszeiten des FFZ zu sehen sein. Ein Besuch ließe sich auch mit den Filmabenden „Monobloc“ am Sonntag, 24. September, um 16 Uhr und „Schwarze Adler“ am Dienstag, 26. September, um 18.30 Uhr verbinden. Dafür sind laut Lisa Denk noch Plätze frei.

Anmeldung unter Tel.: 03628/589697 oder per E-Mail an: ffz@lebenshilfe-ilmkreis.de