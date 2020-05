Geraberg. Das beliebte Museum in Geraberg öffnet ab Dienstag nächster Woche wieder seine Pforten.

Ausstellung rund ums Thermometer in Geraberg

Das Thermometermuseum in Geraberg beendet in der kommenden Woche die corona-bedingte Zwangspause. Das gab am Mittwoch Einrichtungsleiterin Carmen Rux bekannt.

Geöffnet ist dienstags bis samstags von 10 bis 16 Uhr. Natürlich gelten zunächst besonders strenge Hygieneregeln. Auch wird darauf geachtet, dass sich nicht zu viele Personen gleichzeitig in den Ausstellungsräumen aufhalten werden, hieß es.