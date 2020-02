Die Büste Hermann Brills, der bis 1933 SPD-Abgeordneter im Thüringer Landtag war. Uwe Höhn und Cornelia Martin enthüllten sie im vergangenen Jahr in Erfurt.

Gräfenroda. Zum 125. Geburtstag des in Gräfenroda geborenen 1. Regierungspräsidenten von Thüringen wird Sonntag, 9. Februar, eine Ausstellung eröffnet.

Ausstellung über den Thüringer Antifaschisten Hermann Brill

Der 125. Geburtstag von Hermann Brill jährt sich am 9. Februar zum 125. Mal. Aus diesem Grund wird im Bürgerhaus in Gräfenroda – dem Geburtsort Brills – am Sonntag, 9. Februar, 14 Uhr, eine Ausstellung über das Leben des ersten Regierungspräsidenten Thüringens nach Ende der Nazidiktatur 1945 eröffnet.

Hermann Louis Brill wurde 1895 in Gräfenroda geboren. Nach der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten ging der überzeugte Sozialdemokrat in den Widerstand, wurde 1938 verhaftet und verurteilt und musste die Jahre bis zum Ende des Weltkrieges eingekerkert im Zuchthaus, ab 1943 im Konzentrationslager Buchenwald verbringen. Nach dem Krieg begann er voller Hoffnung als erster Regierungspräsident des Landes Thüringen mit dem Neuaufbau. Noch im selben Jahr wurde klar, dass die Taktik der KPD auf eine Einheitsfront unter ihrer Herrschaft hinauslief. Brill, der dagegen gekämpft hatte, blieb nur die Flucht nach Hessen. Dort wurde er Staatssekretär und wirkte bei den Beratungen zum neuen Grundgesetz mit. Als Publizist und Hochschulprofessor galt er als einer der besten Dialektiker der Sozialdemokratie. Hermann Brill starb 1959 an den Folgen seiner langjährigen Haft.

Zur Ausstellungseröffnung kommen unter anderem Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) und Irina Mohr, die Leiterin des Landesbüros der Friedrich-Ebert-Stiftung.