Ausstellung über Hermann Louis Brill

Johann-Wolfgang von Goethe und Johann Sebastian Bach, Eugenie Marlitt und Karl Zink – das alles sind Namen, die eng mit dem Ilm-Kreis verbunden sind. Es gibt aber auch andere bedeutende Persönlichkeiten, die in unserer Zeit weitaus weniger bekannt sind, an die aber auch erinnert werden muss. Zum Beispiel Herrmann Louis Brill, der am 9. Februar 1895 in Gräfenroda als ältestes von fünf Kindern eines Schneidermeisters geboren wurde. An ihn erinnert seit Sonntag eine Ausstellung im Bürgerhaus seiner Geburtsstadt.

Hermann Louis Brill war ein deutscher Politiker in der USPD – eine sozialistische Partei im Kaiserreich – und in der SPD. Er war Widerstandskämpfer gegen die Nazis. Schon 1932, damals als Chef eines Untersuchungsausschusses zu den Praktiken Wilhelm Fricks, einem Nazi und seit 1930 Thüringer Innenminister, lud er auch Hitler vor und brachte diesen durch detaillierte Fragen in Rage. Brill trat 1933 aus der SPD aus – ihre Haltung gegenüber Hitler war ihm zu passiv. Er wurde mehrfach von der Gestapo verhaftet und wegen Hochverrats zu zwölf Jahren Zuchthaus verurteilt, 1943 kam er ins KZ Buchenwald.

Nach der Befreiung wurde er im Juni 1945 zum ersten Thüringer Regierungspräsidenten ernannt, verlor das Amt im Juli aber wieder. Seine Vorstellungen kollidierten mit denen der Kommunisten und der sowjetischen Besatzungsmacht. Ende 1945 verließ er Thüringen und ging nach Hessen. Dort war er dann von Juli 1946 bis September 1949 Chef der hessischen Staatskanzlei. Er wirkte bei den Beratungen zum Grundgesetz mit und arbeitete als Publizist und Hochschulprofessor. Brill starb 1959 in Wiesbaden, auch an den Folgen seiner langjährigen Lagerhaft während der Nazi-Zeit. In Wiesbaden, in Frankfurt und Erfurt sind Straßen und in Weimar ein Platz nach ihm benannt.

Die Ausstellung im Jugendklub im Bürgerhaus von Gräfenroda erinnert an seine Lebensstationen und sein politisches Vermächtnis. Thüringens frühere Finanzministerin Heike Taubert (SPD), die sich nach eigenen Worten aber noch nicht wie im Ruhestand fühlt, zog dann auch Parallelen von Brills Vermächtnis zur aktuellen Lage in Thüringen. Brill habe sich damals Hitler in den Weg gestellt, sie kenne heute mindestens eine Person in der Thüringer Politik und nannte den AfD-Landesvorsitzenden und „Faschisten“ Björn Höcke namentlich, bei dem man dies auch tun müsse. Sie freute sich zum einen, dass so viele Interessierte zur Ausstellungseröffnung gekommen waren – die Stühle reichten bei weitem nicht aus – zum anderen aber auch darüber, dass nach der Ministerpräsidentenwahl am Mittwoch so viele Menschen auf die Straße gegangen seien und sich zu Wort gemeldet hätten. „Das war zu Brills Zeiten leider nicht so.“

Ins Rollen gebracht hat die Ausstellung Erhard Freitag, der im Geburtshaus von Brill wohnt und der vor einem Jahr deshalb bei Irina Mohr von der Friedrich-Ebert-Stiftung in Erfurt vorstellig wurde. Bei ihr fand er offene Ohren. Denn auch deren Mutter kannte Brill nicht, wie sie am Sonntag erzählte. Ein Umstand, den man ändern müsse.

Die Ausstellung ist am 15. und 16. und am 22. und 23. Februar von 14 bis 18 Uhr oder nach Anmeldung unter Telefon 026205/76276 zu sehen.