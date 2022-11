Das Thüringer-Wald-Kreativmuseum in Großbreitenbach. (Archivfoto)

Ausstellung über Treuhand-Schicksale in Großbreitenbach

Unter dem Titel „Schicksal Treuhand – Treuhand-Schicksale“ erzählt eine Wanderausstellung Thüringer-Wald-Kreativmuseum, Myliusstraße 6, in Großbreitenbach, wie die volkseigenen Betriebe der ehemaligen DDR ab 1990 durch die Treuhandpolitik privatisiert oder liquidiert wurden. Millionen Menschen wurden arbeitslos, was laut Mitteilung der Veranstalter anhand von 25 Einzelporträt exemplarisch beleuchtet wird. Gerahmt werden die Porträts durch historische und politische Einordnung der Geschichten von 13 volkseigenen Kombinaten und Industriebranchen. Die Wanderausstellung kann noch bis 31. Dezember immer Dienstag bis Freitag von 10 bis 16 Uhr sowie Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 13 bis 16 Uhr besichtigt werden.