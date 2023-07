Im Juli 2018 war Räumungsverkauf beim Werksverkauf Henneberg-Porzellan in Ilmenau.

Ausstellung und Erzählsalon in Ilmenau zu Henneberg

Ilm-Kreis. Die Inbetriebnahme von Henneberg-Porzellan vor 50 Jahren wird mit einer Wanderausstellung und einem Erzählsalon begangen.

Zum Jubiläum „50 Jahre Henneberg-Porzellanwerk“ wird eine Treuhand-Wanderausstellung ab dem 7. August bis 5. September Montag bis Freitag 8.30 bis 12.30 Uhr, zusätzlich Dienstag 13.30 bis 18 Uhr und Donnerstag 13.30 bis 16 Uhr in der Hauptgeschäftsstelle der Sparkasse in Ilmenau zu sehen sein.

Eröffnet wird die Ausstellung am 3. August um 17 Uhr im Parksaal der Festhalle Ilmenau im Beisein von Landrätin Petra Enders (Linke) – begleitet von einem Erzählsalon zum Thema „Wie sich die Treuhandpolitik auf das Porzellanwerk auswirkte“. Ehemalige Beschäftigte von Henneberg Porzellan und heutige Mitglieder des Vereins Ilmenauer Porzellantradition erzählen von ihren Erfahrungen, auch ehemalige Vertragsarbeiter aus Kuba sind darunter.

Moderiert wird der Erzählsalon von der Kuratorin der Treuhand-Ausstellung Katrin Rohnstock, die das Ilmenauer Erzählprojekt gemeinsam mit dem Verein Ilmenauer Porzellantradition umsetzt. Zahlreiche Erinnerungen ehemaliger Beschäftigter des Henneberger Porzellanwerks wurden bereits in Erzählsalons aufgenommen. Sie werden in einem Buch erscheinen, damit sie nicht in Vergessenheit geraten.

Vor 50 Jahren wurde die Arbeit im neuen Henneberg-Porzellanwerk aufgenommen – ein Jubiläum, das auch Bitterkeit in Ilmenau und Umgebung hervorruft: Galt es 1973 als das modernste Porzellanwerk Europas, wurde es im Zuge der Treuhandpolitik nach 1990 dem Untergang geweiht. Heute erinnert vor allem der Verein Ilmenauer Porzellantradition an den Betrieb mit den großen Produktionslinien, den schönen Erzeugnissen und den engagierten Beschäftigten. Exemplarisch für diese Biografien stehen die 25 Einzelporträts der Wanderausstellung „Schicksal Treuhand – TreuhandSchicksale“.