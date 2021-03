Ausstellungsbummel vor Fenstern in Ilmenau

Ilmenau. Eine Ausstellung zum Frauenwahlrecht wird in Ilmenau in den Fenstern der Stadtbibliothek und der VHS gezeigt.

Eine besondere Ausstellung wird am Montag, 8. März, in Ilmenau eröffnet. Unter dem Titel „Nur Hundert Jahre – die Aktualität von Frauenwahlrecht und Frauenpolitik international“ präsentieren die Volkshochschule (VHS) Arnstadt-Ilmenau mit der Stadtbibliothek Ilmenau, der Gleichstellungsbeauftragten des Ilm-Kreises, der Stadt Ilmenau sowie dem Deutschen Gewerkschafftsbund Wissenswertes über internationale Frauenrechtlerinnen.

Da Vernissagen in Räumen derzeit nicht möglich sind, wird die Ausstellung in den Fenstern der VHS sowie in den Fenstern der Stadtbibliothek in der Bahnhofstraße in Ilmenau präsentiert. Erstellt wurde sie von „Arbeit und Leben Thüringen". Die Finanzierung des Projekts erfolgte über die lokalen Partnerschaft für Demokratie im Ilm-Kreis und das Landesprogramm „Denk bunt".

Der Weltfrauentag wurde aus gutem Grund als Eröffnungstermin gewählt. Auch heute noch haben Frauen nicht überall das Recht auf Wahlen, politische Teilhabe, Bildung, Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung. red

Die Ausstellung wird am 8. März um 17 Uhr online eröffnet zu sehen unter www.vhs-arnstadt-ilmenau.de

BU: Die Schaufensterausstellung, die ab heute in Ilmenau zu sehen ist, wird digital eröffnet. Der Link hierzu findet sich auf der Internetseite der Volkshochschule. Foto: Britt Mandler