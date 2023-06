Ausstellungseröffnung zu Werken von Bodo Busch in Arnstadt

Arnstadt. Am 16. Juni findet die Ausstellungseröffnung zu den Werken von Bodo Busch aus den vergangen 20 Jahren im Arnstädter Buchkombinat statt

Zur Eröffnung einer Ausstellung mit Werken von Bodo Busch lädt der THK-Verlag am Freitag, 16. Juni, in das Buchkombinat, An der Weiße 18, in Arnstadt ein. Das Event beginnt um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Unter dem Titel „Roxane – farbiger Schrei der Seele“ werden Werke des Künstlers aus den zurückliegenden 20 Jahren gezeigt.

Bodo Busch wurde in Halle/Saale geboren. Die künstlerische Suche nach Antworten begleitet ihn seit den 1980er Jahren, heißt es in einer Mitteilung. Mittlerweile lebt und arbeitet der Kunstschaffende in Ilmenau. Seit 2006 zeigt er jährlich Ausstellungen im Ilm-Kreis. Die letzte war im Thüringer Landtag zu sehen. Für Busch sei die Malerei eine Möglichkeit, verschiedene äußerliche Einflüsse, wie alltägliche Freuden, aber auch Probleme, Leid und Schmerz zu reflektieren. Seinen Stil beschreibt der THK-Verlag als grell, schreiend, kräftig, leuchtend und manchmal abgedunkelt. Es sei seine individuelle Sprache, in der jede Farbe Spuren seines Lebens darstelle.

Nach der Eröffnung kann die Ausstellung bis zum 14. Juli besucht werden. Geöffnet ist sie immer dienstags von 9.30 Uhr bis 18 Uhr sowie donnerstags von 15 Uhr bis 18 Uhr.