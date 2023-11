Austausch mit Batteriehersteller in Arnstadt

Arnstadt. CATL organisiert einen Informationsabend zu aktuellen Fragen rund um den Batteriehersteller.

Für die Entwicklung des Erfurter Kreuzes ist die Zusammenarbeit in der Region ein wichtiger Pfeiler. Um einen Beitrag zum gemeinsamen Austausch aktueller Fragen zu leisten, organisiert CATL, wie die Firma ankündigt, einen Informationsabend.

Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 7. Dezember, von 17 bis 19 Uhr statt. Einlass ist ab 16.30 Uhr in die Contemporary Amperex Technology Thuringia GmbH, Robert-Bosch-Straße 1, in Arnstadt. Die Teilnehmerzahl ist aufgrund räumlicher Gegebenheiten begrenzt, deshalb sind Anmeldungen nötig sowie eine Anmeldungsbestätigung für die Teilnahme. Die Möglichkeit der digitalen Einsendung von Fragen vor dem Infoabend besteht ebenfalls per E-Mail.

Anmeldungen für den Abend und Fragen können eingereicht werden unter der E-Mail-Adresse infoabend2023@catl.com.