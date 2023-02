Im SB-Bereich der Sparkasse in Arnstadt wird ein Ausweisterminal installiert.

Ausweisterminal in der Arnstädter Sparkasse

Arnstadt. Thüringens erstes Ausweisterminal der Schweizer Firma Kern wird in Arnstadt in Betrieb genommen.

Die Stadt Arnstadt nimmt in der kommenden Woche in der Hauptfiliale der Sparkasse Arnstadt-Ilmenau Thüringens erstes Ausweisterminal der Schweizer Firma Kern in Betrieb. Es wird künftig vom Pass- und Meldewesen der Stadt Arnstadt bestückt. Die Bürgerinnen und Bürger können damit selbst entscheiden, wann sie ihre fertigen Dokumente abholen und benötigen keinen Termin dafür.

Die Nutzung des neuen Terminals ist täglich 24 Stunden möglich. Die Sparkasse hat für das Terminal den SB-Bereich zur Verfügung gestellt. Melanie Heyer, Abteilungsleiterin des Pass- und Meldewesens der Stadt Arnstadt, wird die Funktionsweise des Terminals demonstrieren. Die Kern AG stellt Produk­te im Bereich Verpackungssysteme, Paket-Terminals, Nachbearbeitung im Digital­druck und Kuvertiersysteme her.