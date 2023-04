Auto bei Arnstadt komplett ausgebrannt

Arnstadt. Zwischen Marlishausen und Arnstadt ist am Dienstag ein Auto völlig ausgebrannt. Die Straße wurde kurzzeitig gesperrt.

Am Dienstagmorgen geriet auf der Straße zwischen Arnstadt und Marlishausen ein Auto in Brand. Wie die Polizei informierte, hätten während der Fahrt plötzlich Flammen aus dem Motorraum geschlagen, so dass der Fahrer stoppte und seinen Wagen verließ.

In der weiteren Folge brannte das Auto vollständig aus. Die Feuerwehr kam für die Löscharbeiten zum Einsatz, die Straße wurde kurzzeitig voll gesperrt. Der entstandene Schaden liege bei ungefähr 25.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

