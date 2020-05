Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Auto kippt bei Traßdorf auf regennasser Fahrbahn um

Auf regennasser Fahrbahn geriet am Montagmittag eine 43-jährige Dacia-Fahrerin in einer Rechtskurve in Schleudern und kam von der Straße ab. Ihr Auto kippte auf die Seite und musste geborgen werden. Dafür wurde die Straße zwischen Branchewinda und Traßdorf kurzfristig voll gesperrt, heißt es in der Polizeimeldung.

Die Fahrerin und ihre Beifahrerin wurden dabei leicht verletzt und mussten medizinisch versorgt werden. Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

