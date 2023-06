Auto kracht gegen denkmalgeschütztes Haus in Arnstadt

Arnstadt. Ein betrunkener Autofahrer hat in Arnstadt einen Unfall verusacht, bei dem hoher Sachschaden entstanden ist. Drei Personen wurden verletzt.

Bei einem Unfall in Arnstadt ist Mittwochabend erheblicher Sachschaden entstanden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, verlor ein 29-Jähriger in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Opel und kollidierte frontal mit einer Hauswand.

Der Fahrer und zwei Mitfahrer im Alter von 27 und 32 Jahren wurden dabei leicht verletzt. Der Fahrer hatte Alkohol getrunken, ein Atemalkoholtest ergab einen Vorwert von rund 1,4 Promille, ein Drogentest reagierte positiv auf Cannabis.

Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden - an der denkmalgeschützten Hauswand wird der Sachschaden auf rund 180.000 Euro geschätzt.

