Auto rammt Verteilerkasten in Arnstadt - Telefon und Internet fallen aus

Arnstadt. Nach einem Unfall ist in Teilen der Stadt Arnstadt die Telekommunikationstechnik ausgefallen.

Ein Unbekannter hat in der Nacht zu Sonntag in der Straße Am Lützer Feld in Arnstadt einen Unfall verursacht. Mit seinem Auto kollidierte der Unbekannte mit einem Verteilerkasten für Telekommunikationstechnik und anschließend mit einem Zaun einer Firma.

Trotz vermutlich schwerer Beschädigungen sei der Autofahrer weitergefahren, teilt die Polizei mit.

Nach derzeitigem Kenntnisstand könnte es sich bei dem Pkw um einen schwarzen BMW, mutmaßlich 5er- oder 7er-Reihe mit eventuell polnischem Kennzeichen handeln.

Durch die massiven Beschädigungen am Verteilerkasten kam es zum Ausfall der Telekommunikationstechnik im Bereich. Der entstandene Schaden wird derzeit auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die PI Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677 601 124) unter Angabe der Hinweisnummer 0244081/2023 entgegen.

