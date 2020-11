Autofahrer bei Unfall im Ilm-Kreis schwer verletzt

Ein 53 Jahre alter VW-Fahrer ist am Montagmorgen bei einem Unfall auf der L1045 bei Röhrensee (Amt Wachsenburg) schwer verletzt worden. Der Mann war laut Polizei gegen 8 Uhr von Mühlberg kommend in Richtung Holzhausen offenbar durch die Sonne geblendet worden und in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen.

Durch den Unfall erlitt der 53-Jährige schwere Verletzungen und wurde zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro, das Auto musste abgeschleppt werden.

