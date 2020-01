In Arnstadt kam es zum Zusammenstoß, weil ein Autofahrer einen Radfahrer übersah. (Symbolbild)

Arnstadt. Ein 61-jähriger Radfahrer wurde in Arnstadt von einem Autofahrer übersehen. Durch den Zusammenstoß stürzte der Radfahrer und zog sich Verletzungen zu.

Autofahrer übersieht in Arnstadt 61-jährigen Radfahrer

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Autofahrer übersieht in Arnstadt 61-jährigen Radfahrer

Ein 38-jähriger Autofahrer übersah am Mittwochmorgen beim Abbiegen von der Krappgartenstraße in die Turnvater-Jahn-Straße in Arnstadt einen 61-jährigen vorfahrtsberechtigten Radfahrer.

Durch die Kollision stürzte der Radfahrer und erlitt leichte Verletzungen, teilte die Polizei mit. Die Sachschäden fielen gering aus.

Weitere Blaulichtmeldungen:

33-Jähriger in Arnstadt unter Drogen am Steuer

Schwerer Unfall in Marlishausen: Mercedes schleudert gegen Baum