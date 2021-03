Autoren machen auf schwierige Verlagssituation aufmerksam

Mit einer besonderen Aktion präsentierte sich am Dienstag der noch junge Arnstädter THK-Verlag am Hopfenbrunnen. Verlagschef Frank Kuschel (rechts) bat Autoren, unter ihnen Dieter Hesse, Michael Theuring-Kolbe und Jürgen Ludwig (im Bild links) darum, aus ihren Werken vorzulesen. Damit wollten sie auf die schwierige Situation von Kleinverlagen aufmerksam machen, die viele ihrer Bücher bei Lesungen verkaufen. Diese Begegnungen mit den Lesern dürfen pandemiebedingt aber derzeit nicht stattfinden. Zugleich ist es so gut wie unmöglich für die Verlage, staatliche Coronahilfen zu bekommen.