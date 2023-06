Autorenlesung aus Psychothriller in Arnstadt

Arnstadt. Die Autorin Jaqueline Knedlik aus Ilmenau liest am 20. Juni im Arnstädter Buchkombinat aus ihrem neuen Psychothriller „In ihrem Schatten“.

Die Ilmenauer Autorin Jaqueline Knedlik und der THK-Verlag laden am kommenden Dienstag, 20. Juni, um 18 Uhr zur Lesung aus dem jüngst erschienen Psychothriller „In ihrem Schatten“ in das Buchkombinat, An der Weiße 18, in Arnstadt ein. Spannend und unterhaltsam zugleich schildert Knedlik, wie die Büroangestellte Macy Walsh im Zwielicht der Großstadt in ein Netz aus Sex, Hass und roher Gewalt gerät. Mit einer heiklen Mordserie konfrontiert, erscheint die bisher heile Welt der Protagonistin zunehmend feige und trügerisch. Die undurchsichtigen Verbindungen und das Umfeld, in das Macy hineingestoßen wird, bergen so einige gefährliche Überraschungen.

Mehr Informationen gibt es online unter: www.thk-verlag.de.