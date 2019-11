Bach Advent erwartet wieder Besucher in Arnstadt

Das Thüringer Bach Collegium spielte am Mittwoch im Rathaussaal in Arnstadt, am Donnerstag eröffnen die Musiker den Bach Advent im Spittel.

„Wir sitzen wie auf Kohlen“ so Rainer Pense, einer der Mitorganisatoren für den Bach Advent in Arnstadt. „Bis Dienstagabend haben wir auf die Programmhefte gewartet. Bis dahin hatten wir eine Lieferzusage für den Dienstag. „Dann kam eine Mail“, so Pense: Lieferung bis 28. November um 12 Uhr“. „Das ist richtig Sch…! Normalerweise nehme ich solche Wörter nicht in den Mund, aber in dem Zusammenhang passt nichts anderes. Wir hoffen nun, dass es wenigstens bei diesem Termin bleibt, ansonsten wäre es der Supergau für uns. Ursprünglich waren die Hefte für den 22. November avisiert“, erzählt er. Wer ganz auf das gedruckte Programm verzichten möchte, der kann sich die Bach-Advent-App für 1,99 Euro sofort aus dem Netz laden, das gedruckte Programm würde drei Euro kosten.

Bereits um 19.30 Uhr findet am Donnerstag das Eröffnungskonzert mit dem Thüringer Bach-Collegium statt. An der Abendkasse gibt es noch Restkarten. Ein halbe Stunde vorher gibt es für alle Konzertbesucher einen Sektempfang zur Bach-Advent-Eröffnung. Das Thüringer Bach-Collegium wird dann im Betsaal des Alten Hospitals (Spittel) mit dem Konzert beginnen.

Längst ist der Bach-Advent kein Geheimtipp mehr. Etwa 10.000 Arnstädter und ihre Gäste drängelten sich im Vorjahr im Verlaufe des Advents-Wochenendes in Kellern, Kirchen und privaten Höfen, genossen Musik, Kleinkunst und Kulinarisches und ließen sich von der Atmosphäre verzaubern. Das wohl größte Adventsfestival nicht nur in Thüringen mit über 200 Veranstaltungen und mehr als 400 Künstlern in den Höfen und Kellern der historischen Altstadt Arnstadts erwartet auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Gäste. Es gibt Ausstellungen, Konzerte jeglicher Couleur, Lesungen, Tanz, Theater, Poetry Slam, StreetArt - und das alles mit viel weihnachtlichem Flair. Und für Sonntag hat sich bei winterlichen Temperaturen sogar Schnee angekündigt. Die Organisatoren der mittlerweile schon 11. Auflage haben auch T-Shirts , Pullover und „Hoodies“ – also Kapuzenpullover – mit der Aufschrift „Jethro Tull Christmas Concert – Bachkirche“ anfertigen lassen. Sie sind ab sofort in der Tourist-Information auf dem Arnstädter Markt zu haben. Gedruckt wurden sie von Christian Ortloff nach den Entwürfen von Christoph Hodgson.

Das The Jethro Tull Christmas ConcertIan Andersons-Benefizkonzert in der Bachkirche Arnstadt am kommenden Freitag ist schon seit Monaten leider ausverkauft. Wer eine Karte ergattert hat, wird sich auf jeden Fall ab 19.30 Uhr auf Ian Anderson (Flöte, Gesang, akustische Gitarre, Mandoline), Florian Opahle (Gitarre), John O’Hara (Keyboards, Gesang), David Goodier (Bass, Gitarre, Gesang) und Scott Hammond (Drums, Schlagzeug) freuen können. Auch ausverkauft sind die beiden Konzerte von Project Unplugged in der Bachkirche Arnstadt am Samstag um 16 und um 20 Uhr.