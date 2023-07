„Bach (er)lebt“ startet in Arnstadt: Kurzkonzerte und Kantate zum Mitsingen

Arnstadt. Arnstädter Bach-Festival wartet mit Konzerten, Stadtführungen, Kurzkonzerten und Geschichten für Kinder auf.

Das Arnstädter Bach-Festival steht in den Startlöchern. Auftakt der Veranstaltungsreihe, die unter dem Motto „Bach (er)lebt“ steht, ist am Donnerstag.

Neben den großen Konzerten, Stadt- und Sonderführungen und Geschichten für Kinder lädt Kantor Jörg Reddin auch wieder zu den Kurzkonzerten zur Mittagszeit ein. Das erste 15-Minuten-Konzert ist am Donnerstag, 6. Juli, 12 Uhr, in der Bach-Kirche. Zur gleichen Uhrzeit wird er am Freitag, 7. Juli, in der Liebfrauenkirche spielen. Jeweils um 14 und um 16 Uhr spielt der Kantor am Sonntag, 9. Juli, in der Oberkirche. Natürlich dreht sich die Viertelstunde um einen der kreativsten Musiker der Geschichte: Johann Sebastian Bach.

Ein Höhepunkt ist am Sonntag, 9. Juli, 10 Uhr, der Kantatengottesdienst in der Bach-Kirche. „Zu einem abwechslungsreichen und erstklassigen Festivalerlebnis gehören neben Solisten, Chören und Ensembles seit den ersten Tagen des Bach-Festivals auch Gottesdienste zum Programm“, sagt Festivalmanagerin Alexandra Lehmann. Der Schlusschoral der Kantate soll von der zuhörenden Gemeinde mitgesungen werden. Deshalb werden alle interessierten Sängerinnen und Sänger gebeten, sich schon 9.40 Uhr in der Kirche einzufinden, um sich kurz abzustimmen.