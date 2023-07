Künstler beim Bach-Festival erhalten Glasprisma aus Arnstadt

Arnstadt. Das Unternehmen Arnstadt Kristall fertigt seit drei Jahren die Geschenke. In diesem Jahr orientieren sich Gravur und Form am Logo von „Bach (er)lebt“.

Die roten Kartons mit goldener Schrift stehen bereit. Daneben liegen die weißen Handschuhe, die sich Alexandra Lehmann und Alexis Rohbeck überstreifen. Vorsichtig nehmen sie die gläsernen Präsente aus dem schwarzen Samt. Die hellen Lichtstrahlen brechen in dem prismenförmigen Geschenk, das die Künstlerinnen und Künstler im Rahmen des Arnstädter Bach-Festivals erhalten.

Arnstadt Kristall ist ein langjähriger Partner der Veranstaltungsreihe. Seit drei Jahren stellt das Unternehmen auch die Künstlergeschenke für das Festival. Die kreative Umsetzung obliegt dabei Nadin Teubner, die auch in diesem Jahr Form und Schliff übernommen hat.

Das ist eines der begehrten gläsernen Künstlerpräsente. Foto: Antonia Pfaff

Festivalmanagerin Alexandra Lehmann ist von dem Ergebnis begeistert. Sie schaut die Präsente an, dreht sie im Licht. Sie erzählt, dass Teubner ihr fünf Variationen zur Auswahl gestellt und sie sich sofort für dieses Prisma entschieden habe. „Das war auch unser Favorit“, sagt Alexis Rohbeck, Leiter für Online und Verkauf bei Arnstadt Kristall. In diesem Jahr orientieren sich Gravur und Form des Geschenks sehr am Logo des Bach-Festivals. Lehmann betont, dass es ihr wichtig sei, dass auch die Präsente für die Künstler aus der Region kommen und etwas Besonderes seien. Besonders ist auch die Räumlichkeit der Übergabe. Denn der Werksverkauf des Unternehmens wird auch für Veranstaltungen genutzt: Hochzeiten, Geburtstage und Firmenfeiern. Für Lehmann wäre die Lokalität auch eine Option für das Bach-Festival im kommenden Jahr – ihr schweben Kammerkonzert oder Buchlesung vor.

Vorsichtig stapelt Alexandra Lehmann die roten Kartons in den weißen Audi. Dieser trägt das Festival-Logo und wird jährlich vom langjährigen Sponsoren Ehrhardt AG – Audi Ilmenau gestellt, um die Künstler zu den Veranstaltungsorten zu fahren.