Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Backen für den guten Zweck

Viel Mühe gab sich die Kirmesgesellschaft Bittstädt im Vorfeld des Bittstädter Weihnachtsmarktes, der am vergangenen Wochenende stattfand. 22,5 Kilogramm Plätzchen wurden von den Mitgliedern der Kirmesgesellschaft, ihren Eltern und Großeltern gebacken und verpackt. Der Aufwand lohnte sich. „In nur zwei Stunden war alles verkauft“, bilanzierte jetzt Paula Schuster. 636 Euro nahm die Kirmesgesellschaft auf diese Weise ein. „Wir haben die Summe auf 700 Euro aufgerundet“, so Schuster weiter. Der komplette Erlös soll dem Kinderhospiz Tambach-Dietharz gespendet werden. Denn das finanziert einen Großteil seiner Angebote über freiwillige Zuschüsse. In Tambach-Dietharz finden Familien mit schwer kranken Kindern Aufnahme, um sich vom oft nervenaufreibenden Alltag mit einem pflegebedürftigen Kind zu erholen.