Willrode. Auf eine Krimilesung, Livemusik und regionale Spezialitäten können sich die Gäste am 30. April beim Bärlauchfest am Forsthaus Willrode freuen.

Ein buntes Programm für die ganze Familie erwartet die Besucher am Sonntag, 30. April, beim Bärlauchfest am Forsthaus Willrode. Ab 10 Uhr wird nicht nur der Rost entzündet, auch das forsthistorische Museum kann besichtigt werden. Zudem können Spezialitäten und regionale Produkte im Wildladen und an Ständen von Traditionshandwerkern erworben werden. Neben frischen Brot aus dem Backhaus gibt es verarbeiteten Bärlauch in verschiedenen Variationen.

Waldinteressierte können ab 11 Uhr bei einer geführten Wanderung mit Reinhardt Krause mehr zur Kaiserwiese erfahren. Ebenfalls um 11 Uhr bietet Forstamtsleiter Chris Freise eine Führung durch das historische Forsthausensemble an.

Nervenkitzel gibt es ab 12 Uhr im historischen Jagdsaal bei einer Krimi-Lesung. Ab 13 Uhr spielt die Band Brise Manouche Gypsy-Swing im Stile von Django Reinhardt vor und im Scheunencafé. Zudem lädt der Wald rund um das Forsthaus zu Spaziergängen im austreibenden Grün ein.

Mehr Infos unter: www.thueringenforst.de/aktuelles-service