Wie hier in Leinefelde werden auch in Arnstadt Baumgutachter unterwegs sein und die Vitalität wie Stabilität der Gehölze untersuchen

Bäume in Arnstadt werden begutachtet

Arnstadt. Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht der Stadt Arnstadt werden neben den regelmäßigen Baumkontrollen am Gesamtbestand zusätzlich eingehende Untersuchungen an einzelnen Bäumen durchgeführt. Dies betrifft im laufenden Jahr insgesamt 113 Untersuchungen. Bei 91 Bäumen handelt es sich dabei um Wiederholungsgutachten. Die Begutachtung wird in den nächsten zwei Wochen durchgeführt. Bei 21 Bäumen kommt es zu Erstbegutachtungen.