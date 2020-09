Bahnhof wechselt den Besitzer

Das leerstehende Bahnhofsgebäude in Gräfenroda hat seit wenigen Tagen einen neuen Besitzer.

Gräfenroda. Auch nach Versteigerung bleibt Haltepunkt in Gräfenroda bestehen. Die zukünftige Nutzung des Bahnhofsgebäudes ist noch unklar.

Viel Betrieb herrscht am Bahnhof in Gräfenroda. Berufstätige eilen vom Haltepunkt aus in den Ort und zur Bushaltestelle. Touristen schlendern gemächlich davon sowie zu den Parkplätzen, die sich nur wenige Meter entfernt befinden. Das Bahnhofsgebäude durchqueren sie dabei nicht. Es ist seit Jahren weitgehend verwaist, die Sanierungsbedürftigkeit ist ihm anzusehen. Vermietet sind derzeit nur noch einige Teilbereiche.