„Balkon von Ilmenau“ wird nicht freigeschnitten

Ein erneutes Freischneiden auf dem „Balkon von Ilmenau“, wie eine nach dem Orkan Kyrill entstandene Aussichtsplattform auf dem Lindenberg benannt wurde, lehnt die Stadtverwaltung ab. Wie Lars Strelow als Leiter des Sport- und Betriebsamts sagte, seien für eine vollständig freie Sicht rund 500 Bäume zu fällen. „Das wäre ökonomisch und ökologisch unsinnig“, sagte er bei einer Stadtratssitzung auf eine Anfrage von Hans-Joachim Fiedler (AfD).

Dieser hatte sich danach erkundigt, ob nicht mit einem Zurückschneiden der Bäume die Attraktivität des Platzes wieder erhöht werden könnte. Für die Aussicht habe man bewusst den neuen Turm auf dem Lindenberg gebaut, sagte Lars Strelow. Die mit Holz verkleidete Stahlkonstruktion kostete rund 170.000 Euro und wurde Ende 2019 fertiggestellt.

Der Rastplatz am „Balkon von Ilmenau“ mit seinen Holzschnitzereien soll aber dennoch erhalten bleiben, wenngleich an dieser Stelle von der Stadt nicht mehr viel zu sehen ist. Nach Orkan Kyrill hatte sich die Natur auch andere Aussichtspunkte schnell wieder zurückgeholt. Ein Beispiel dafür ist die Sitzbank am „Krummen Weg“.

Zum Ärger von Stadtforst und der Abteilung Stadtgrün im Sport- und Betriebsamt hatten Unbekannte hier schon Bäume gefällt, um die Weitsicht zu erhalten. „Wenn man sieht, es geht nicht mehr, muss man eine Aussicht auch aufgeben“, sagte Revierleiter Matthias Wetzel.