Barbaraheim in Mühlhausen: Abnahme steht aus

Mühlhausen. Ein Sachverständiger muss die Gewerke in dem Gebäude noch begutachten.

Das sanierte Barbaraheim in Mühlhausen ist noch nicht bezugsfertig. Ursprünglich sollten die Kreistagsmitglieder ab Ende April dieses Jahres in ihrem neuen Domizil tagen, statt wie bisher am Berufsschulcampus.

Derzeit hakt es noch an einem Termin für die Abnahme der Gewerke durch einen Sachverständigen, dies wiederum sei Voraussetzung für die Freigabe durch die Stadt Mühlhausen, informierte die Kreisverwaltung. Das Barbaraheim ist eine ehemalige Veranstaltungseinrichtung der Armee.