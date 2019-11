Königsee KönigseeIn das Verwaltungsgebäude der Agrargenossenschaft in Königsee, zu der auch die Betriebsteile in Wümbach und Großbreitenbach gehören, wurde in der Nacht zu Donnerstag eingebrochen. Gestohlen wurde laut Polizei ein Tresor ...

Bargeld gestohlen

In das Verwaltungsgebäude der Agrargenossenschaft in Königsee, zu der auch die Betriebsteile in Wümbach und Großbreitenbach gehören, wurde in der Nacht zu Donnerstag eingebrochen. Gestohlen wurde laut Polizei ein Tresor mit Bargeld in Höhe von mehreren Tausend Euro. Die Täter flüchteten danach mit ihrer Beute mit einem Fahrzeug.

Hinweise unter Telefon: 03672/4170