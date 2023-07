Barocke Glanzlichter in der Bachkirche

Arnstadt. Mit diesem Programm kommt der Konzertchor aus Böhlen nach Arnstadt:

Mit dem Titel „Glanzlichter barocker Chormusik“ ist die geistliche Mittagsmusik überschrieben, die am Dienstag, dem 25. Juli, um 12 Uhr in der Bachkirche beginnt. Zu Gast ist der Konzertchor Böhlen. Für dessen Sängerinnen und Sänger ist es eine besondere Freude, in ihrem Jubiläumsjahr in der Johann-Sebastian-Bach-Kirche in Arnstadt auftreten zu können.

In den über 30 Konzerten seit dem ersten Projekt des Chores im Jahr 2003 in Böhlen/Großbreitenbach standen oft Werke von Johann Sebastian Bach auf dem Programm. Aus seinem diesjährigen Konzertprogramm „Glanzlichter barocker Chormusik“ singt der 24-köpfige Chor unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor i.R. Jürgen Schmeer zunächst Motetten von Bachs Vorläufern, Lehrmeistern und Zeitgenossen: zu hören sind Stücke von Heinrich Schütz, Johann Hermann Schein, Dietrich Buxtehude und Johann Christian Bach. Danach erklingen die sechs Choralstrophen aus der Motette „Jesu meine Freude“ von Johann Sebastian Bach. Mit Motetten seiner Schüler Homilius und Altnikol endet die Mittagsmusik. Das vollständige Programm ist am 29. Juli in der St. Annenkirche in Böhlen (17 Uhr) zu hören.

Der Eintritt ist frei, am Ausgang wird eine Spende erbeten.