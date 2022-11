Gleicht noch einer Großbaustelle: Zum Wolfstal (Vordergrund) und die Goethestraße in Gräfenroda.

Bauarbeiten liegen in Gräfenroda in den Endzügen

Gräfenroda. Bis zum Jahresende soll die Gemeinschaftsaufgabe von Zweckverband, Landgemeinde und Landesstraßenbauverwaltung beendet sein.

Die Baumaßnahmen in der Gräfenrodaer Goethestraße beziehungsweise Zum Wolfstal und die damit verbundenen Verkehrseinschränkungen auf der Bundesstraße 88 haben ein Ende. Für die Woche vom 12. bis 16. Dezember 2022 ist der Einbau der Asphalt-Straßendecke vorgesehen. Die Eile ist geboten, weil die weiträumige Umleitung für Lkw ab 7,5 Tonnen nur noch bis Jahresende genehmigt ist, so Landgemeinde-Bürgermeister Dominik Straube (CDU). Im Jahr 2021 begannen in dem Areal, zu dem auch noch Teile der Waldstraße gehörten, die Arbeiten, die eine Gemeinschaftsaufgabe vom Wasser- und Abwasserzweckverband „Obere Gera“, von der Landgemeinde Geratal, Landesstraßenbauverwaltung und weiteren Versorgungsträgern darstellen.