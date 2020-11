Baufahrzeuge verschwinden nicht ganz aus dem Ortsbild

Seit ein paar Tagen rollt der Verkehr wieder ungehindert durch Wüllersleben. Die letzte Bauabnahme fand dagegen erst jetzt statt. Der Strabag AG als bauausführendem Unternehmen attestierten die drei Auftraggeber – das Straßenbauamt Mittelthüringen, der Wasser-Abwasserzweckverband Arnstadt und Umgebung (WAZV) und die Gemeinde Bösleben-Wüllersleben – dabei, „eine durchweg gute Arbeit geleistet zu haben“, so Frank Nüchter, der Bauamtsleiter der Verwaltungsgemeinschaft Riechheimer Berg. Mit der offiziellen Abnahme nahmen die Behinderungen des Straßenverkehrs für die Verkehrsteilnehmer und die Wüllersleben Anlieger nach zwei Jahren ein Ende. Die Neugestaltung der Nebenanlagen im Auftrag der Gemeinde wurde wie bereits im ersten Bauabschnitt in der Arnstädter Straße durch das Straßenbauamt finanziell gefördert.

Das Alkerslebener Kreuz zwischen Elxleben und Bösleben (Landesstraße) und Alkersleben und Wülfershausen (Kreisstraße) ist ein Unfallschwerpunkt. Hier soll 2022 ein Kreisel gebaut werden. Foto: Robert Schmidt

Nüchter und Matthias Wacker, der Bürgermeister von Bösleben-Wüllersleben, erinnerten auch an die vielen gemeinsam realisierten Projekte in den vergangenen 20 Jahren an Ortsdurchfahrten der Landesstraßen der VG-Mitgliedsgemeinden. Das geschah unter anderem in Bösleben, Elxleben, Kirchheim, Werningsleben, über drei Jahre hinweg in Dornheim drei und jetzt in Wüllersleben. Dabei habe sich die Umsetzung über Gemeinschaftsmaßnahmen bis hin zur Beteiligung des Energie- und Gasversorgers und dem Breitbandausbau bewährt. Nüchter geht davon aus, „dass man sich in dieser Runde künftig wohl ehr seltener zusammenfindet, da die Ortsdurchfahrten der Landesstraßen in der Orten rund um den Riechheimer Berg einschließlich der ehemaligen VG-Gemeinde Kirchheim nunmehr in Ordnung sind“.

Er verwies allerdings auf ein noch ausstehendes Projekt, das er seit vielen Jahren nicht aus dem Auge lässt: den Neubau eines Kreisverkehrs am Alkerslebener Kreuz. Weil hier ein Unfallschwerpunkt ist, gab es dazu schon viele Beratungen und Initiativen. Vom Straßenbauamt hieß es dazu, dass durch die Klärung der eigentumsrechtlichen Fragen ein langwieriges Raumordnungsverfahren nicht erforderlich sei und Bau des Kreisels im Jahr 2022 vorgesehen sei, so Volker Geimecke vom Straßenbauamt. Das soll dann übrigens nach bisherigen Planungen ohne Vollsperrung geschehen – der Verkehr wird an der Baustelle vorbeigeleitet – was alle Pendler aus dem Süden des Kreises in Richtung Erfurt (oder umgekehrt) und vor allem auch die Einwohner der Dörfer rund um das Alkerslebener Kreuz beruhigen dürfte.

Unterdessen laufen die Arbeiten des Wasser- Abwasserzweckverbandes zum Anschluss des Ortes Wüllersleben an die Kläranlage Bösleben im kommenden Jahr weiter. Laut Peter Fidelak, dem technischen Leiter beim WAZV, wird gegenwärtig an der Planung und Ausschreibung des Verbindungssammlers von Wüllersleben nach Bösleben und die Anbindung des Bereichs „Am Schilling“ gearbeitet. Die Leistungen hierzu sollen in einer Maßnahme ausgeschrieben und 2021/ 2022 realisiert werden. Um die Abwasserlast von Wüllersleben in der bestehenden Verbandskläranlage in Bösleben aufnehmen zu können, ist zudem eine Erweiterung der Anlage notwendig. Außerdem werden „Am Schilling“ noch der Kanal und die Trinkwasserleitung neu verlegt. Deshalb werden die Bauarbeiter und Baumaschinen wohl vorerst noch nicht aus dem Ortsbild der Gemeinde verschwinden.