Baufirma für Neugestaltung des Postplatzes in Plaue steht fest

Plaue. Bei Ausschreibung und Submission setzte sich ein Unternehmen durch, das gerade ganz in der Nähe baut.

Die Arbeiten am Postplatz in Plaue übernimmt die Firma Meinshausen aus Ilmenau, das ergab die Abstimmung zu einem Vergabebeschluss in der Stadtratsitzung in Plaue.

Bereits am 23. Oktober soll die Firma loslegen und einen öffentlichen Platz für die Bürger von Plaue erschaffen. Der Platz soll von Bäumen und Hecken gesäumt und im Inneren eine Aufenthaltsfläche mit Bänken und schattenspendender Pergola bieten.

Die Fertigstellung ist im Frühjahr 2024 geplant. Die veranschlagten Baukosten betragen rund 263.000 Euro, etwa 200.000 Euro sind Fördergelder, so Bürgermeister Christian Janik (parteilos). Die Firma Meinshausen errichtet gerade den Spielplatz am Schützenplatz in unmittelbarer Nähe.