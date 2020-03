Bauherren in der Warteschleife: Investor kritisiert Gemeinde

Wohnraum im Amt Wachsenburg ist begehrt. Bauplätze ebenso. Das betonte Bürgermeister Uwe Möller (CDU) am Montagabend im Gemeinderat. Auf den ersten Blick mag das stimmen: Das Industriegebiet Erfurter Kreuz wächst. Eigentlich müsste es im ureigensten Interesse der Gemeinde liegen, die Nachfrage nach Wohnraum zu befriedigen. Denn mehr Einwohner bringen mehr Steuereinnahmen in die Kasse.

Doch nicht nur wegen der Sanierung des ehemaligen Jugendgefängnisses in Ichtershausen – auch hier soll Wohnraum entstehen – gibt es Debatten, die sich mittlerweile seit Jahren hinziehen. Auch mit kleineren Investoren geht die Gemeindeverwaltung nicht gerade zimperlich um. Das wurde in der Gemeinderatssitzung einmal mehr deutlich.

Betroffen ist der zweite Bauabschnitt des Wohngebiets Im Rieth in Ichtershausen. Hier, in Schwimmbadnähe, stehen schon seit geraumer Zeit gepflegte Einfamilienhäuser.

Die Firma JST Consult möchte das Viertel gern vergrößern. Zwölf Bauplätze gibt es und Anfragen über Anfragen. Loslegen kann das Unternehmen aber nicht. Denn seit Geschäftsführer Thomas Greiner vor vier Jahren Kontakt zur Gemeinde aufgenommen hat, passierte nicht sonderlich viel.

Vorlaufzeit ist nötig, weiß der Investor. Ein Bebauungsplan muss erstellt werden. Zudem ist der Abschluss eines so genannten Erschließungsvertrags üblich. Normalerweise gehen zwölf bis 17 Monate für so etwas ins Land. Aber vier Jahre?

„So etwas wie hier habe ich noch nie erlebt“, machte Greiner seinem Ärger im Gemeinderat Luft. Egal, ob er oder sein Planer an die Gemeinde schreibt – es kommt keine Antwort. Ein Jahr ist es her, dass er einen Entwurf für einen Erschließungsplan an die Verwaltung schickte. Reaktion: null.

Da die Gemeinde eine Anwältin mit ins Boot holte, musste auch der Investor rechtliche Beratung beanspruchen. Bislang sind rund 30.000 Euro an Kosten für ihn aufgelaufen – Geld, das er auf die Bauherren umlegen muss.

Doch warum Anwälte statt direkter Gespräche? „Ich bin kein Bausachverständiger“, zieht sich der Bürgermeister aus der Affäre. Der Gemeinderat wiederum versteht die Vorgehensweise des geschäftsführenden Beamten Christopher Steinbrück nicht. Statt dem Gremium einen Vertragsentwurf vorzulegen, stellt er ein Papier mit Eckpunkten, die im Vertrag stehen sollen, vor. Der Gemeinderat soll zustimmen, dass der Bürgermeister den Vertrag aushandelt.

Hans-Jürgen Langer (Freie Wähler) aus Kirchheim kann sich nur wundern. In der Verwaltungsgemeinschaft, aus der Kirchheim kommt, war ein solches Vorgehen unüblich. In anderen Kommunen ebenso. Da wird nicht über Eckpunkte, sondern über Verträge abgestimmt.

Bei all dem, was diskutiert wird, könnte man meinen, es gebe ein tiefes Zerwürfnis zwischen Investor und Gemeinde. Dem ist aber gar nicht so. Die Eckpunkte sind unstrittig. Es geht darum, dass der Investor die Straßen bauen lässt, eine Zisterne, einen Spielplatz. All das wird später der Gemeinde übergeben. Normal bei solchen Bauvorhaben.

Letztlich stimmt der Gemeinderat den Eckpunkten zu – in der Hoffnung, Steinbrück macht seine Ankündigung wahr. In zwei Wochen, sagt er, könnte der Vertrag unterschriftsreif sein. Dazu müsste man aber mit dem Investor reden. Der wartet. Seit vier Jahren schon.