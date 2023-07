Ilm-Kreis. Aktuelle Informationen zu den Instandsetzungsarbeiten an den Anschlussstellen Erfurt-West und Ilmenau-West.

Die Autobahn GmbH des Bundes informiert in einer schriftlichen Mitteilung über Baumaßnahmen auf den Autobahnen 4 und 71.

Die Sanierungs- und Instandsetzungsarbeiten auf der A 4 in Richtung Görlitz im Bereich der Anschlussstelle Erfurt-West dauern noch bis 11. September an. Dafür sind die Hauptfahrbahn inklusive der Aus- und Auffahrt der Anschlussstelle Erfurt-West für den fließenden Verkehr gesperrt. Der Verkehr läuft mit jeweils zwei Fahrstreifen pro Richtung auf der Gegenfahrbahn an der Baustelle vorbei. Der ausfahrwillige Verkehr wird über die Anschlussstelle Erfurt-Ost umgeleitet. Der an der Anschlussstelle Erfurt-West in Fahrtrichtung Görlitz einfahrwillige Verkehr wird an der gesperrten Auffahrt zur gegenüberliegenden Auffahrt Erfurt-West in Fahrtrichtung Aachen geleitet und über diese zum Kreuz Erfurt geführt und wendet dort in Fahrtrichtung Görlitz.

Außerdem wird am Mittwoch, 26. Juli, von 8 bis 14 Uhr, in Fahrtrichtung Schweinfurt zwischen den Anschlussstellen Ilmenau-West und Oberhof der rechte Fahrstreifen sowie die Einfahrt an der Anschlussstelle Gräfenroda aufgrund von Instandsetzungsarbeiten gesperrt. Der einfahrwillige Verkehr wird auf die A 71 in Fahrtrichtung Sangerhausen/Erfurt geleitet und „wendet“ an der Anschlussstelle Ilmenau-West in Zielrichtung Schweinfurt.