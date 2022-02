Baumfällungen an Ilm-Kreis-Klinik in Arnstadt

Arnstadt. Wegen gefährdeter Standsicherheit werden auf dem Gelände der Ilm-Kreis-Kliniken in Arnstadt drei Bäume gefällt. Ersatzpflanzungen sind vorgesehen.

Aufgrund von Schädigungen müssen auf dem Gelände der Ilm-Kreis-Kliniken in Arnstadt drei Bäume gefällt werden. Konkret handelt es sich dabei laut Mitteilung einer Kliniksprecherin um eine von einem Pilz befallene Kastanie und zwei Robinien. Bei allen drei Bäumen sei die Standsicherheit nicht mehr gewährleistet, so dass sie bei Stürmen oder bei Anflügen des Rettungshubschraubers zur Gefahr werden könnten. Die Fällarbeiten an der Ostseite des Klinikgeländes sind für Ende Februar angesetzt. Anschließend sollen an geeigneten Stellen Ersatzpflanzungen vorgenommen werden.