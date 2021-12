Zur Gehölzpflege und Verkehrssicherung werden vom 10. Januar bis 28. Februar 2022 Arbeiten am Ufer der Gera in Arnstadt vorgenommen.(Symbolfoto)

Baumpflege am Arnstädter Geraufer

Arnstadt. Zur Gehölzpflege und Verkehrssicherung werden vom 10. Januar bis 28. Februar 2022 Arbeiten am Ufer der Gera in Arnstadt vorgenommen.

Zur Gehölz- und Entwicklungspflege sowie zur Verkehrssicherung nimmt das Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN) vom 10. Januar bis 28. Februar 2022 Arbeiten am Ufer der Gera in Arnstadt vor.

Wie es in einer Mitteilung heißt, sind vor allem die Weiden und Eschen am Geraufer in schlechtem Zustand. Die Gründe sind unter anderem Schädlingsbefall und eine zunehmende Lichtkonkurrenz der Gehölze untereinander. Vorrangig werde es Schnittmaßnahmen oder Baumfällungen geben. Totholz, alte und Höhlenbäume sollen weitestgehend erhalten und nur bei einer absehbaren Gefahr für die Verkehrssicherheit entfernt werden.

TA-Newsletter für den Ilm-Kreis Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Langfristiges Ziel sei laut TLUBN, einen durchgehenden Ufer- und Böschungsbewuchs aus einheimischen und standorttypischen Arten zu erreichen. Diese standortgerechte Ufervegetation schütze die Uferböschungen der Gera vor Erosion und biete typischen Arten- und Lebensgemeinschaften notwendigen Lebensraum.

Die Arbeiten beginnen circa 130 Meter oberhalb der Fußgängerbrücke Lohmühlenweg und werden flussabwärts bis zur Straßenbrücke Bierweg über eine Länge von rund 2,5 Kilometern durchgeführt. Es kann zu Einschränkungen und Absperrungen sowie Verschmutzungen auf Straßen und Wegen kommen. Die Bürger werden um Verständnis gebeten.