Baustart für Arnstadts Hundewiese

Arnstadt. An der Hammerecke entsteht die erste Freilauffläche für Vierbeiner in der Bachstadt

„Endlich ist es soweit!“ Stefanie Preiß war die Freude gestern anzumerken. Sie ist eine der Initiatoren des Projektes Hundewiese, die über Monate hinweg in Arnstadt und im Stadtrat Überzeugungsarbeit geleistet haben. Mit Erfolg: Die städtischen Politiker gaben grünes Licht dafür, auf einem langgezogenen Grünstreifen an der Hammerecke eine Hundewiese einzurichten. Am Dienstag war der lang ersehnte Baustart. Entdeckt haben die Hundefreunde das Grundstück passenderweise beim Gassigehen. „Die Stadt investiert hier rund 20.000 Euro“, verrät Bauamtsleiter Peter Geske. Eingezäunt wird ein 15 mal 75 Meter langes Rasenstück. Es erhält zwei Zugänge: Eines für den Bauhof, denn der Rasen soll auch in Zukunft gepflegt werden. Der zweite Zugang wird mit einer kleinen Schleuse versehen. Denn Ziel der Hundewiese ist, dass auf ihr Hunde unangeleint toben können. Das ist sonst nirgendwo im Stadtgebiet erlaubt. Nur soll natürlich keiner der Vierbeiner entwischen können, wenn weitere Besucher die Wiese betreten.