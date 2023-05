Baustart zur Sanierung der Ichtershäuser Straße in Arnstadt

Am 2. Mai startete die rund 150.000 Euro teure Sanierung der L 3004/Ichtershäuser Straße in Arnstadt.

Arnstadt. Die Ichtershäuser Straße in Arnstadt wird saniert. Wie lange die 150.000 Euro teure Maßnahme dauert und wie umgeleitet wird.

Am Dienstag startete die Sanierung der L 3004/Ichtershäuser Straße zwischen L 1044n, Thöreyer Straße (Opel) und Aral-Tankstelle in Arnstadt. Erneuert werden laut Landesamt für Bau und Verkehr die vier Zentimeter dicke Deckschicht, in einem Teilbereich am Kreisverkehr zusätzlich die acht Zentimeter dicke Binderschicht sowie die Fahrbahnmarkierung.

Insgesamt kostet die Maßnahme, die bis spätestens 17. Mai abgeschlossen sein soll, den Freistaat Thüringen als Straßenbaulastträger rund 150.000 Euro. Der Verkehr wird in Richtung Erfurt und in Richtung Gewerbegebiet Arnstadt-Rudisleben über eine Umleitung geführt. Kaufland und McDonalds im Gewerbegebiet Erfurter Kreuz sind über August-Broemel-Straße und Alfred-Ley-Straße erreichbar.